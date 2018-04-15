Тренер «СКА-Хабаровска» рассказал, что просил игроков: «Бейте-бейте, прострелы, бегите»

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Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Передня рассказал, о чём просил футболистов во время гостевого матча 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги с «Ростовом».

«Нам было тяжело. Подходы были, но без ударов голов не будет. Виталий Федотов дошёл до 16 метров — бей, а он под себя мяч убирает. Лукаш Секульский — тоже. Просил ребят: «Бейте-бейте, прострелы, бегите». Но вот не получается пока. Ребята — не все, конечно — стараются играть в футбол. По самоотдаче нет претензий», — сказал Передня в эфире телеканала «Наш футбол».

Ранее «Ростов» одержал первую победу при Карпине, обыграв «СКА-Хабаровск» в матче открытия стадиона ЧМ-2018.

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