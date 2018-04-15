«Ростов» одержал первую победу при Карпине, обыграв «СКА-Хабаровск» в матче открытия стадиона ЧМ-2018

«Ростов» одержал минимальную победу над «СКА-Хабаровском» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча проходила на новом стадионе, построенном к чемпионату мира 2018 года в России, и закончилась со счётом 2:0.

Голы в составе победителей на счету Бьорна Сигурдарсона (40-я минута) и Хорена Байрамяна (89-я минута).

«Ростов» одержал свою первую победу под руководством Валерия Карпина. Ростовчане покинули зону переходных матчей и занимают теперь 12-е место (30 очков). «СКА-Хабаровск» замыкает турнирную таблицу (13 очков).

Ранее московский ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Уфой» в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).