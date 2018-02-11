Сборная России по теннису проиграла Словакии в матче Кубка Федерации

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Сборная России по теннису потерпела поражение от национальной команды Словакии в матче второй Мировой группы Кубка Федерации.

В четвёртом матче противостояния словачка Виктория Кужмова обыграла в трёх сетах россиянку Анастасию Попову (3:6, 6:3, 6:4), что гарантировало сборной Словакии досрочную победу в противостоянии. Счёт в матче стал 3:1 в пользу словацких теннисисток, и предстоящая парная встреча Потапова и Вероника Кудерметова против Яны Чепеловой и Каролины Шмидловой уже не повлияет на исход противостояния.

Благодаря победе сборная Словакии получила право сыграть с одной из четырёх худших команд первой Мировой группы за выход в элитный дивизион в следующем сезоне. Россиянкам предстоит сыграть в плей-офф за право сохранить прописку во второй Мировой группе.

Ранее сообщалось, что Наталья Вихлянцева проиграла словачке Яне Чепеловой в матче Кубка Федерации.

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