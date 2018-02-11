Российская теннисистка Вихлянцева проиграла словачке Чепеловой в матче Кубка Федерации

Россиянка Наталья Вихлянцева потерпела поражение от словачки Яны Чепеловой в третьем матче второй Мировой группы Кубка Федерации по теннису.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Первоначально с Вихлянцевой должна была сыграть Магдалена Рыбарикова, однако лидер сборной Словакии была заменена на 24-летнюю Чепелову.

Счёт в матче стал 2:1 в пользу сборной Словакии. Победитель противостояния получит право сыграть с одной из четырёх худших команд первой Мировой группы за выход в элитный дивизион в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Анна Калинская уступила словачке Рыбариковой в матче Кубка Федерации по теннису.