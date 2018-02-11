Российская теннисистка Вихлянцева проиграла словачке Чепеловой в матче Кубка Федерации

Короткая ссылка
Россиянка Наталья Вихлянцева потерпела поражение от словачки Яны Чепеловой в третьем матче второй Мировой группы Кубка Федерации по теннису.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Первоначально с Вихлянцевой должна была сыграть Магдалена Рыбарикова, однако лидер сборной Словакии была заменена на 24-летнюю Чепелову.

Счёт в матче стал 2:1 в пользу сборной Словакии. Победитель противостояния получит право сыграть с одной из четырёх худших команд первой Мировой группы за выход в элитный дивизион в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Анна Калинская уступила словачке Рыбариковой в матче Кубка Федерации по теннису.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru