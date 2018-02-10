Россиянка Калинская уступила словачке Рыбариковой в матче Кубка Федерации по теннису

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Россиянка Анна Калинская уступила словачке Магдалене Рыбариковой во втором матче второй Мировой группы Кубка Федерации по теннису.

Калинская уступила Рыбариковой в трёх сетах со счётом 7:5, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.

Счёт в противостоянии России и Словакии стал 1:1. 

11 февраля пройдут три встречи между российскими и словацкими теннисистками, в которых и решится исход очного матча.

Ранее россиянка Наталья Вихлянцева одержала победу над словачкой Викторией Кужмовой в первом матче второй Мировой группы Кубка Федерации.

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