Россиянка Калинская уступила словачке Рыбариковой в матче Кубка Федерации по теннису

Россиянка Анна Калинская уступила словачке Магдалене Рыбариковой во втором матче второй Мировой группы Кубка Федерации по теннису.

Калинская уступила Рыбариковой в трёх сетах со счётом 7:5, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.

Счёт в противостоянии России и Словакии стал 1:1.

11 февраля пройдут три встречи между российскими и словацкими теннисистками, в которых и решится исход очного матча.

Ранее россиянка Наталья Вихлянцева одержала победу над словачкой Викторией Кужмовой в первом матче второй Мировой группы Кубка Федерации.