Победа Вихлянцевой принесла сборной России первое очко в матче Кубка Федерации со Словакией
- Наталья Вихлянцева
- globallookpress.com
- © Scott Stuart via ZUMA Wire
Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.
В другом матче игрового дня Анна Калинская сыграет с Магдаленой Рыбариковой.
Счёт в противостоянии сборных России и Словакии стал 1:0. Победитель противостояния получит право сыграть с одной из четырёх худших команд первой Мировой группы за выход в элитный дивизион в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что чешка Каролина Плишкова пропустит первый день четвертьфинала Кубка Федерации из-за инфекции.