Победа Вихлянцевой принесла сборной России первое очко в матче Кубка Федерации со Словакией

Россиянка Наталья Вихлянцева одержала победу над словачкой Викторией Кужмовой в первом матче второй Мировой группы Кубка Федерации.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

В другом матче игрового дня Анна Калинская сыграет с Магдаленой Рыбариковой.

Счёт в противостоянии сборных России и Словакии стал 1:0. Победитель противостояния получит право сыграть с одной из четырёх худших команд первой Мировой группы за выход в элитный дивизион в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что чешка Каролина Плишкова пропустит первый день четвертьфинала Кубка Федерации из-за инфекции.