Покер Агуэро помог «Манчестер Сити» одержать крупную победу над «Лестером» в матче АПЛ

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«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Лестером» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:1.

Покером в составе «Манчестер Сити» отметился аргентинец Серхио Агуэро (48-я, 53-я, 77-я и 90-я минуты). Ещё один гол на счету Рахима Стерлинга (3-я минута). Три голевые передачи в матче отдал бельгиец Кевин Де Брёйне.

У «Лестера» мяч забил Джейми Варди (24-я минута).

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» (72 очка) продолжает лидировать. «Лестер» (35 очков) занимает восьмое место.

Ранее матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» установил рекорд АПЛ по посещаемости.

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