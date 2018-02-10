Покер Агуэро помог «Манчестер Сити» одержать крупную победу над «Лестером» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Лестером» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:1.

Покером в составе «Манчестер Сити» отметился аргентинец Серхио Агуэро (48-я, 53-я, 77-я и 90-я минуты). Ещё один гол на счету Рахима Стерлинга (3-я минута). Три голевые передачи в матче отдал бельгиец Кевин Де Брёйне.

У «Лестера» мяч забил Джейми Варди (24-я минута).

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» (72 очка) продолжает лидировать. «Лестер» (35 очков) занимает восьмое место.

Ранее матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» установил рекорд АПЛ по посещаемости.