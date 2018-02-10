Матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» установил рекорд АПЛ по посещаемости
Об этом сообщает Twitter «Тоттенхэма».
Record @premierleague attendance: ☑️— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 10 февраля 2018 г.
Record #NorthLondonDerby attendance: ☑️
A massive victory: ☑️
👏 Thank you for your phenomenal support today! 👏#COYSpic.twitter.com/8tgSMke7Yz
Северолондонское дерби, которое проходило на стадионе «Уэмбли», посетили 83 222 человека.
Предыдущий рекорд также был установлен во время матча с участием «Тоттенхэма» на «Уэмбли» — на встрече команды с «Манчестер Юнайтед» 31 января 2018 года присутствовали 81 978 зрителей.
«Тоттенхэм» одержал победу над «Арсеналом» в АПЛ.