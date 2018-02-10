Матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» установил рекорд АПЛ по посещаемости

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Матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» стал рекордным по посещаемости в истории Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ).

Об этом сообщает Twitter «Тоттенхэма».

Северолондонское дерби, которое проходило на стадионе «Уэмбли», посетили 83 222 человека.

Предыдущий рекорд также был установлен во время матча с участием «Тоттенхэма» на «Уэмбли» — на встрече команды с «Манчестер Юнайтед» 31 января 2018 года присутствовали 81 978 зрителей.

«Тоттенхэм» одержал победу над «Арсеналом» в АПЛ.

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