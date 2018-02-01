Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» стал рекордным по посещаемости в истории АПЛ

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Матч между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» стал рекордным по посещаемости в истории Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ), образованной в 1992 году.

Об этом сообщает официальная страница лондонского клуба в социальной сети Twitter.

Отмечается, что встречу, которая проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, посетили 81 978 человек.

Предыдущий рекорд также был установлен во время матча с участием «Тоттенхэма» на «Уэмбли» — на встрече команды с «Ливерпулем» в октябре 2017 года присутствовали 80 827 зрителей.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» обыграл МЮ в матче чемпионата Англии по футболу.

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