Мяч Эриксена на первой минуте помог «Тоттенхэму» обыграть «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии

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В матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» на своём поле обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0.

Забитым мячом в составе лондонского коллектива отметился полузащитник Кристиан Эриксен, отличившийся уже на первой минуте встречи. Кроме того, защитник МЮ Фил Джонс стал автором автогола.

Этот успех позволил футболистам «Тоттенхэма» набрать 48 очков и закрепиться на пятой строчке турнирной таблицы английского чемпионата. «Манчестер Юнайтед» с 53 баллами в активе идёт вторым.

Ранее сообщалось, что «Челси» потерпел разгромное поражение от «Борнмута» в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

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