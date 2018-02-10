«Тоттенхэм» одержал победу над «Арсеналом» в АПЛ

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«Тоттенхэм» одержал победу над «Арсеналом» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «шпор».

Автором единственного гола в матче стал лучший бомбардир АПЛ Харри Кейн, отличившийся на 49-й минуте ударом головой после подачи Бена Дэвиса.

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» увеличил отрыв от «Арсенала» до четырёх очков. В активе «шпор» пятое место и 49 очков против 45 баллов и шестой позиции у «канониров».

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