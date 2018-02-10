«Манчестер Юнайтед» потерял около €33 млн из-за налоговых реформ Трампа

Короткая ссылка
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» потерял €32,7 млн из-за новых налоговых реформ президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Washington Post.

Реформы Трампа повлияли на находящиеся в фондовой бирже Нью-Йорка акции клуба из Манчестера, который принадлежит семье Глейзер.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию бывшего вице-президента ФИФА.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru