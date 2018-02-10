«Манчестер Юнайтед» потерял около €33 млн из-за налоговых реформ Трампа
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» потерял €32,7 млн из-за новых налоговых реформ президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Washington Post.
Реформы Трампа повлияли на находящиеся в фондовой бирже Нью-Йорка акции клуба из Манчестера, который принадлежит семье Глейзер.
Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию бывшего вице-президента ФИФА.
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