«Манчестер Юнайтед» потерял около €33 млн из-за налоговых реформ Трампа

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» потерял €32,7 млн из-за новых налоговых реформ президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Washington Post.

Реформы Трампа повлияли на находящиеся в фондовой бирже Нью-Йорка акции клуба из Манчестера, который принадлежит семье Глейзер.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию бывшего вице-президента ФИФА.