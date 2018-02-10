Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию бывшего вице-президента ФИФА Чон Монджуна.

Об этом сообщает «Рёнхап».

Срок отстранения Монджуна, который также являлся главой Корейской футбольной ассоциации, сокращён до 15 месяцев. Соответственно, наказание, полученное в октябре 2015 года, истекло 7 января.

Монджун обвинялся в нарушениях во время процесса выбора хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Ранее сообщалось, что несколько правозащитных организаций призывают ФИФА отказать сборной Египта в выборе Чечни в качестве базы ЧМ-2018.