CAS сократил дисквалификацию бывшего вице-президента ФИФА
Об этом сообщает «Рёнхап».
Срок отстранения Монджуна, который также являлся главой Корейской футбольной ассоциации, сокращён до 15 месяцев. Соответственно, наказание, полученное в октябре 2015 года, истекло 7 января.
Монджун обвинялся в нарушениях во время процесса выбора хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
Ранее сообщалось, что несколько правозащитных организаций призывают ФИФА отказать сборной Египта в выборе Чечни в качестве базы ЧМ-2018.