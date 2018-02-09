Депутат Лебедев: проход без флага и гимна на открытии Олимпиады — это унизительно для России

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев поделился впечатлениями от церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Проход без флага и гимна на открытии Олимпиады — это унизительно для нашей страны. Что вы сделали, чтобы наши спортсмены сейчас не унижались под белым флагом?» — приводит слова Лебедева «Чемпионат».

9 февраля в Пхёнчхане зажгли огонь XXIII зимних Олимпийских игр.

Ранее Александр Зубков заявил, что церемония открытия Игр-2018 была не такой праздничной, как в Сочи.