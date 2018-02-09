Отец фигуриста Букина о решении CAS: надежда нас не покидала до последнего

Олимпийский чемпион в танцах на льду Андрей Букин, отец российского фигуриста Ивана Букина, не допущенного к участию в Олимпиаде-2018, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции российских спортсменов на недопуск к Играм в Пхёнчхане.

«Надежда нас, конечно, не покидала до последнего, но, если честно, её было мало. Так что такое решение CAS было предсказуемо», — приводит слова Букина kp.ru.

Он отметил, что его сын со своей партнёршей Александрой Степановой были готовы выступать на Играх в Пхёнчхане.

«Сейчас, может быть, возьмут паузу. До чемпионата мира по фигурному катанию ещё далеко — он стартует только 19 марта в Милане. От него их же не отстраняли, Иван может там выступать», — добавил отец спортсмена.

9 февраля CAS отклонил апелляции российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде в Пхёнчхане.

Ранее адвокат объяснил причины отзыва иска не допущенных до Игр-2018 спортсменов из швейцарского суда.