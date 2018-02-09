Делегация объединённой команды Северной и Южной Кореи прошла на церемонии открытия ОИ-2018

Делегация объединённой команды Северной и Южной Кореи прошла на церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Reuters

© Toby Melville

Сборная двух стран Корейского полуострова завершила парад спортсменов. Команда олимпийских атлетов из России вышла на стадион под 55-м порядковым номером, делегацию встретили аплодисментами. Ранее сообщалось, что флаг объединения Южной Кореи и КНДР изменён из-за недовольства Японии. RT ведёт текстовую трансляцию церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане.