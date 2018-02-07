Флаг объединения Южной Кореи и КНДР изменён из-за недовольства Японии

Министерство иностранных дел Южной Кореи объявило, что флаг объединения двух Корей с изображением островов Лианкур не будет использоваться на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Reuters

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Об этом сообщает Korea Herald. Южная Корея решила прислушаться к рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) не политизировать спортивные состязания и убрать с флага единения изображение островов. Представители правительства Японии подвергли критике изображение на флаге островов Лианкур, которые управляются Южной Кореей, однако их суверенитет на протяжении длительного времени оспаривается Японией. Ранее МОК попросил вратаря сборной Южной Кореи по хоккею убрать изображение на шлеме из-за политического подтекста.