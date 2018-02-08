«Краснодар» потерпел поражение от венгерского «Видеотона» в контрольном матче

В рамках учебно-тренировочного сбора в Испании российский футбольный клуб «Краснодар» провёл контрольный матч с венгерским «Видеотоном», в котором потерпел поражение со счётом 0:1.

В этом поединке в составе «быков» дебютировал полузащитник Олег Шатов, перешедший в «Краснодар» из «Зенита» на правах аренды.

Следующий контрольный поединок на сборе в Испании «Краснодар» проведёт 10 февраля против китайского клуба «Хэбэй Чайна Форчун».

Ранее «Зенит» сообщил подробности перехода Шатова в «Краснодар».