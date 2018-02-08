Бразильский форвард «Локомотива» Ари надеется получить российский паспорт в марте

Бразильский нападающий московского «Локомотива» Ари выразил надежду, что получит российское гражданство уже в марте 2018 года.

«Я сейчас жду, но не знаю, когда получу паспорт. Думаю, к возобновлению чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), в марте, он будет готов. Документы поданы, сейчас он готовится», — цитирует футболиста ТАСС.

Ари защищает цвета российских клубов с 2010 года. Помимо «Локомотива» он выступал также за «Спартак» и «Краснодар».

Ранее Ари заявил, что готов играть за сборную России по футболу.