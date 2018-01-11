Бразильский футболист «Локомотива» признался, что готов играть за Россию как за родную страну

Нападающий «Локомотива» Ари заявил, что в ближайшее время получит российский паспорт, и выразил надежду оказаться в национальной команде страны.

Спортсмен является уроженцем Бразилии.

«Всё отлично, процесс получения паспорта идёт. У меня есть все основания для этого: я здесь много лет, здесь появилась на свет дочка. До начала весны рассчитываю получить документ. Пока нет паспорта — нет и повода для разговора об игре за сборную России на чемпионате мира. Буду счастлив, если весной ситуация изменится. Готов играть за Россию как за родную страну», — приводит слова Ари «Спорт-Экспресс».

Форвард отметил, что он много пропустил из-за травмы, но с первых матчей будет биться и ждать шанса попасть в национальную команду.

Ранее сообщалось, что стадион «Динамо» готов принять контрольный матч между сборными России и Турции по футболу.