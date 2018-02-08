Глава СКР прокомментировал неприглашение Кулижникова и Юскова на ОИ-2018

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Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов высказался о решении выездной комиссии Спортивного арбитражного суда (CAS) не приглашать на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане шестерых российских спортсменов.
Глава СКР прокомментировал неприглашение Кулижникова и Юскова на ОИ-2018
  • Reuters
  • © Kim Hong-Ji

Как сообщает ТАСС, Кравцов заявил, что данное решение суда было непредсказуемым.

«Неприглашение сильнейших спортсменов, несомненно, понижает уровень соревнований», — сказал Кравцов.

Ранее конькобежец Кулижников прокомментировал решение CAS не рассматривать апелляции шести российских спортсменов.

Подробности рассмотрения апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.

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