Глава СКР прокомментировал неприглашение Кулижникова и Юскова на ОИ-2018

Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов высказался о решении выездной комиссии Спортивного арбитражного суда (CAS) не приглашать на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане шестерых российских спортсменов.

Reuters

© Kim Hong-Ji

Как сообщает ТАСС, Кравцов заявил, что данное решение суда было непредсказуемым. «Неприглашение сильнейших спортсменов, несомненно, понижает уровень соревнований», — сказал Кравцов. Ранее конькобежец Кулижников прокомментировал решение CAS не рассматривать апелляции шести российских спортсменов. Подробности рассмотрения апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.