Конькобежец Кулижников прокомментировал решение CAS не рассматривать апелляции шести российских спортсменов
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«Да я всё прекрасно понимал, знал, к чему всё это идёт, ехать на Олимпийские игры после всего этого я не собирался. Устроили закрытую вечеринку, вот пускай в ней сами и участвуют», — цитирует Кулижникова РИА Новости.
Он отметил, что не хотел бы участвовать в Олимпиаде ни под каким предлогом, но не осуждает тех, кто поедет в Корею и будет выступать.
«И за всех, кто поедет, я буду болеть», — добавил Кулижников.
Ранее стало известно, что CAS отказался рассматривать апелляции шести российских спортсменов.
Подробности рассмотрения апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.