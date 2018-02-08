Стало известно время объявления результатов выездной комиссии CAS по апелляциям россиян

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Спортивный арбитражный суд (CAS) заявил, что решение по апелляциям 47 российских спортсменов и тренеров об участии в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане будет объявлено 9 февраля в 05:00 мск.
Стало известно время объявления результатов выездной комиссии CAS по апелляциям россиян
  • РИА Новости

Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте CAS.

Ранее стало известно, что CAS отказался рассматривать апелляции шести российских спортсменов.

Подробности рассмотрения апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.

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