Представитель олимпийской сборной Канады сообщил, что у неё нет напряжённых отношений с российской делегацией
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«Утром состоялась беседа между двумя делегациями, вопрос был улажен. Между нами всё хорошо, и мы сосредотачиваемся на соревнованиях», — цитирует Майлза Inside the Games.
Ранее глава российской делегации Поздняков заявил, что за время Олимпиады был зафиксирован один случай дискриминации по отношению к россиянам.
Подробности рассмотрения апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.