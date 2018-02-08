Представитель олимпийской сборной Канады сообщил, что у неё нет напряжённых отношений с российской делегацией

Представитель канадской делегации Эрик Майлз заявил, что инцидент с российской сборной улажен, в отношениях между командами нет напряжения.

«Утром состоялась беседа между двумя делегациями, вопрос был улажен. Между нами всё хорошо, и мы сосредотачиваемся на соревнованиях», — цитирует Майлза Inside the Games.

Ранее глава российской делегации Поздняков заявил, что за время Олимпиады был зафиксирован один случай дискриминации по отношению к россиянам.

Подробности рассмотрения апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.