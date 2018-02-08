Глава Федерации бобслея России: выплаты не станут полноценной заменой медалям

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Глава Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал инициативу Государственной думы о денежной компенсации спортсменам, которые были необоснованно отстранены от Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

«Я поддерживаю такую инициативу. Если такая ситуация произошла, конечно, это было бы подспорьем и поддержкой для атлетов. Но сравнивать с медалью это нельзя. За медали спортсмен бьётся», — приводит слова Зубкова НСН.

Он отметил, что выплаты частично смогут компенсировать спортсменам участие в Олимпиаде, но полноправной заменой медалям не станут.

Ранее тренер российских лыжников оценил шансы на положительный вердикт по спортсменам со стороны CAS.

Подробности рассмотрения апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.

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