Глава Федерации бобслея России: выплаты не станут полноценной заменой медалям
«Я поддерживаю такую инициативу. Если такая ситуация произошла, конечно, это было бы подспорьем и поддержкой для атлетов. Но сравнивать с медалью это нельзя. За медали спортсмен бьётся», — приводит слова Зубкова НСН.
Он отметил, что выплаты частично смогут компенсировать спортсменам участие в Олимпиаде, но полноправной заменой медалям не станут.
Ранее тренер российских лыжников оценил шансы на положительный вердикт по спортсменам со стороны CAS.
Подробности рассмотрения апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.