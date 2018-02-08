Тренер российских лыжников оценил шансы на положительный вердикт по спортсменам со стороны CAS

Тренер российских лыжников Маркус Крамер дал оценку шансам на положительное решение выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских спортсменов и тренеров.

«Конечно, жду позитивного решения CAS, чтобы спортсмены приехали сюда. Но, учитывая все моменты, шансы, наверное, 50 на 50», — сказал Крамер в беседе с журналистами.

Он выразил надежду, что лидеры сборной России смогут приехать в Южную Корею.

По его словам, в случае положительного решения российским атлетам будет непросто сконцентрироваться на соревнованиях.

Ранее стало известно, что CAS объявит решение по апелляциям россиян в день открытия ОИ-2018.

Подробности рассмотрения апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.