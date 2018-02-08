Тренер российских лыжников оценил шансы на положительный вердикт по спортсменам со стороны CAS
- Маркус Крамер
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Конечно, жду позитивного решения CAS, чтобы спортсмены приехали сюда. Но, учитывая все моменты, шансы, наверное, 50 на 50», — сказал Крамер в беседе с журналистами.
Он выразил надежду, что лидеры сборной России смогут приехать в Южную Корею.
По его словам, в случае положительного решения российским атлетам будет непросто сконцентрироваться на соревнованиях.
Ранее стало известно, что CAS объявит решение по апелляциям россиян в день открытия ОИ-2018.
Подробности рассмотрения апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.