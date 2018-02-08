Спортсмены из России смогут носить шапки в цветах российского флага из магазина ОИ-2018

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Спортсмены из России смогут носить шапки в цветах российского флага на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Официально данная продукция не запрещена для использования атлетами.

Ранее сообщалось, что в магазинах официальной атрибутики Олимпийских игр продаются шапки в цветах российского флага.

Подробности о рассмотрении апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.

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