Генсек ООН призвал к перемирию на время ОИ-2018

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к соблюдению перемирия во время Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает ТАСС.

«Я призываю все конфликтующие стороны соблюдать олимпийское перемирие в ходе Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Пусть олимпийский огонь сияет, подобно маяку солидарности человечества. Пусть олимпийское перемирие поможет распространить культуру мира», — заявил Гутерреш.

Генсек ООН отметил, что традиция заключения перемирия на время Олимпиады восходит к античным временам.

Ранее бобслеистка Сергеева заявила, что многие иностранцы радуются присутствию россиян на Олимпиаде.

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