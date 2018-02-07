Генсек ООН призвал к перемирию на время ОИ-2018
Об этом сообщает ТАСС.
«Я призываю все конфликтующие стороны соблюдать олимпийское перемирие в ходе Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Пусть олимпийский огонь сияет, подобно маяку солидарности человечества. Пусть олимпийское перемирие поможет распространить культуру мира», — заявил Гутерреш.
Генсек ООН отметил, что традиция заключения перемирия на время Олимпиады восходит к античным временам.
Ранее бобслеистка Сергеева заявила, что многие иностранцы радуются присутствию россиян на Олимпиаде.