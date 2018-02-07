Бобслеистка Сергеева: многие иностранцы радуются, что мы на Олимпиаде

Биатлонистка Надежда Сергеева рассказала, как спортсмены из других стран общаются с российскими атлетами на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Не знаю, почему, но после того, как нас допустили на Олимпиаду, американские и канадские спортсмены стали разговаривать с нами больше, чем когда бы то ни было», — приводит слова Сергеевой Associated Press.

Она отметила, что много людей подходят к россиянам и радуются за них, что они присутствуют на Играх.

«Может быть, всё это устроили специально под эту Олимпиаду, а потом они успокоятся», — добавила Сергеева.

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