Бобслеистка Сергеева: многие иностранцы радуются, что мы на Олимпиаде
«Не знаю, почему, но после того, как нас допустили на Олимпиаду, американские и канадские спортсмены стали разговаривать с нами больше, чем когда бы то ни было», — приводит слова Сергеевой Associated Press.
Она отметила, что много людей подходят к россиянам и радуются за них, что они присутствуют на Играх.
«Может быть, всё это устроили специально под эту Олимпиаду, а потом они успокоятся», — добавила Сергеева.
Ранее американская горнолыжница заявила, что не может добраться до Южной Кореи.