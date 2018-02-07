Клубы РФПЛ обяжут иметь сотрудника по работе с болельщиками с ограниченными возможностями

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Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) должны будут иметь в штате сотрудника по работе с болельщиками с ограниченными возможностями начиная с сезона-2018/19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального президента «Уфы» Шамиля Газизова.

По его словам, данное обязательство станет критерием для лицензирования клуба Российским футбольным союзом (РФС) на сезон.

Газизов отметил, что «Уфа» полностью поддерживает эту инициативу.

Ранее президент РФПЛ Прядкин выразил уверенность, что все клубы РФПЛ доиграют сезон.

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