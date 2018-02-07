Прядкин уверен, что все клубы РФПЛ доиграют сезон

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин выразил уверенность, что все клубы лиги смогут доиграть текущий сезон.

«Есть болевые точки — это финансирование. Эти проблемы обсуждались даже последние пару дней. Вы слышали про «Тосно». Все доиграют сезон в РФПЛ. За 11 лет ни одна команда не покидала нас из-за финансирования», — цитирует Прядкина «РИА Новости».

Клуб РФПЛ «Тосно» имеет задолженность перед игроками по выплате заработной платы за два последних месяца. Футболисты продолжают тренировки, несмотря на задолженности.

Ранее Прядкин заявил, что клубы выступили за восемь легионеров в заявке на сезон-2020/21.