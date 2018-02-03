В «Тосно» подтвердили информацию о наличии задолженности по зарплате перед игроками

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Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Тосно» имеет задолженность перед игроками по выплате заработной платы за два последних месяца.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора клуба Вячеслава Матюшенко.

По словам функционера, в «Тосно» не могут запретить футболистам распространять информацию о финансовых проблемах клуба.

«Мы поговорили. Обещаем, что долги будут погашены», — добавил он.

Ранее сообщалось, что игроки «Тосно» решили не выходить на товарищеский матч с курским «Авангардом» из-за задолженностей по зарплате.

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