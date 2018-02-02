Футболист «Тосно» Быстров: команда приняла решение, что завтра пропустим товарищескую игру

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Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров сообщил, что команда приняла решение не выходить на контрольный матч с курским «Авангардом» на сборах в Турции из-за задолженности по зарплате.

«Есть такая ситуация. Ждём разрешения, ждём позиции руководства клуба. Команда приняла решение, что завтра пропустим товарищескую игру. Как-то так», — приводит слова Быстрова «Спорт-экспресс».

Он не стал уточнять, насколько велика задолженность, отметив, что, поскольку дошло до бойкота контрольного матча, значит, у них есть веские основания.

«Мы же не просто так бойкотируем. Хотелось бы сейчас услышать от клуба более понятную позицию. Сами понимаете, раз до такого сейчас дошло», — добавил футболист.

Ранее исполнительный директор «Тосно» заявил, что у него пока нет информации о забастовке игроков.

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