Исполнительный директор «Тосно»: у меня пока нет информации, что игроки бастуют

Исполнительный директор «Тосно» Леонид Хоменко прокомментировал информацию о том, что игроки приостановили трудовую деятельность из-за долгов по зарплате.

«Пока у меня нет информации, что игроки бастую. Наверное, есть какие-то долги. Но у кого их сейчас нет? У «Зенита» и «Спартака», плюс «Краснодар». У остальных — так или иначе какие-то сложности, наверное, есть. Но в данном случае речь идёт не о зарплате, а о дополнительных соглашениях. Не думаю, что это все носит какой-то судьбоносный характер. Поймите, я не нахожусь в Турции, в ближайшее время ситуация прояснится», — приводит слова Хоменко «Спорт-экспресс».

Ранее в Общероссийском профессиональном союзе футболистов сообщили, что игроки «Тосно» приостановили трудовую деятельность из-за долгов по зарплате.