Исполнительный директор «Тосно»: у меня пока нет информации, что игроки бастуют

Короткая ссылка
Исполнительный директор «Тосно» Леонид Хоменко прокомментировал информацию о том, что игроки приостановили трудовую деятельность из-за долгов по зарплате.

«Пока у меня нет информации, что игроки бастую. Наверное, есть какие-то долги. Но у кого их сейчас нет? У «Зенита» и «Спартака», плюс «Краснодар». У остальных — так или иначе какие-то сложности, наверное, есть. Но в данном случае речь идёт не о зарплате, а о дополнительных соглашениях. Не думаю, что это все носит какой-то судьбоносный характер. Поймите, я не нахожусь в Турции, в ближайшее время ситуация прояснится», — приводит слова Хоменко «Спорт-экспресс».

Ранее в Общероссийском профессиональном союзе футболистов сообщили, что игроки «Тосно» приостановили трудовую деятельность из-за долгов по зарплате.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru