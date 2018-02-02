В ОПСФ сообщили, что футболисты «Тосно» приостановили трудовую деятельность из-за долгов по зарплате

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, что игроки «Тосно» приостановили свою трудовую деятельность из-за долгов по заработной плате.

«Игроки приостановили трудовую деятельность. Они обратились в профсоюз, некоторые уже даже обратились в палату по разрешению споров — и уже по отдельным футболистам есть решения. Мы будем общаться с клубом, пока нет понимания, когда там начнутся выплаты. По идее, клуб осуществлял трансферы, и какие-то возможности погашения долгов должны быть. Будем общаться с руководством», — приводит слова Зотова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Тосно» рассказал о ситуации с долгами и запретом на заявку новых футболистов.