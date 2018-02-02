Гендиректор «Тосно» рассказал о ситуации с долгами и запретом на заявку новых футболистов

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о ситуации с регистрацией новых игроков в команде.

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила на клуб запрет на регистрацию новых игроков из-за задолженности перед бывшим игроком Андреем Пазиным.

«У нас много футболистов, перед которым есть небольшие долги, и теперь они стали подавать заявления в палату по разрешению споров», — приводит слова Матюшенко ТАСС.

Он отметил, что команде необходимо заявить новых футболистов, с которыми были подписаны контракты.

Гендиректор «Тосно» подчеркнул, что клуб пытается исправить ситуацию, и выразил надежду, что в ближайшее время всё разрешится.

Ранее сообщалось, что экс-футболист Широков может стать спортивным директором «Химок».