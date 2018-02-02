Гендиректор «Тосно» рассказал о ситуации с долгами и запретом на заявку новых футболистов
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила на клуб запрет на регистрацию новых игроков из-за задолженности перед бывшим игроком Андреем Пазиным.
«У нас много футболистов, перед которым есть небольшие долги, и теперь они стали подавать заявления в палату по разрешению споров», — приводит слова Матюшенко ТАСС.
Он отметил, что команде необходимо заявить новых футболистов, с которыми были подписаны контракты.
Гендиректор «Тосно» подчеркнул, что клуб пытается исправить ситуацию, и выразил надежду, что в ближайшее время всё разрешится.
Ранее сообщалось, что экс-футболист Широков может стать спортивным директором «Химок».