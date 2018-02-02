Экс-футболист Широков может стать спортивным директором «Химок»
Как сообщает «Чемпионат», генеральный директор клуба Тажутдин Качукаев рассказал об изменениях в структуре «Химок».
Он отметил, что покидает свой пост, а на совместном совещании с Министерством спорта Московской области, которое пройдёт 2 февраля, будут приняты решения об изменениях в руководстве клуба. По словам Качукаева, внедряется новая концепция развития «Химок».
«Вероятность того, что Широков будет назначен на должность спортивного директора, очень высока», — поведал он.
В настоящий момент Широков является советником по футболу председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо».
Ранее «Динамо» объявило о подписании контракта с ганским полузащитником Теттехом.