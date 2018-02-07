Лавров считает, что МОК не допустил спортсменов из-за стремления Запада помешать развитию России
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров
- РИА Новости
- © Нина Зотина
«Запад стремится помешать нашему социально-экономическому развитию, в том числе с помощью дискредитации наших спортсменов без предъявления фактов. Арбитраж в Лозанне оправдал всех спортсменов из списка 32 человек и тренеров. Но необязательно руководствоваться этим решением, потому что у МОК нет уверенности в том, что спортсмены не принимали допинг. То есть доказательств нет, но есть подозрения», — сказал Лавров на пресс-конференции в рамках мастер-класса на конкурсе «Лидеры России» в Сочи.
Глава МИД заявил, что вести дела таким образом некорректно. Он добавил, что российская сторона хочет вывести отношения с западными коллегами на конструктивный уровень.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия остаётся лидером в мировом спорте, несмотря на ситуацию вокруг олимпийцев.