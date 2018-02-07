Глава МОК сообщил о ходе расследования в отношении руководства AIBA

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о ходе расследования в отношении руководства Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

«Мы рассмотрели доклад со стороны AIBA. Мы хотим увидеть улучшения в их работе, изменения в структуре управления, судейства и вопросах антидопинга. Мы чётко обозначили свою позицию. Речь идёт о комплексе проблем, ситуация очень серьёзная. Когда доходит дело до Олимпийских игр, МОК должен быть уверен в международных федерациях», — сказал Бах на пресс-конференции.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ранее МОК начал расследование в отношении руководства AIBA.