МОК начал расследование в отношении руководства AIBA

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил о начале расследования в отношении руководства Международной ассоциации бокса (AIBA).

«Исполком МОК обеспокоен ситуацией в руководстве AIBA. Мы можем подтвердить открытие расследования в их отношении. Исполком МОК также замораживает все контакты с AIBA, за исключением рабочих вопросов, которые необходимы для осуществления решений МОК», — заявил Бах на пресс-конференции.

Ранее в AIBA заявили о «значительном шаге» на пути к восстановлению финансовой стабильности организации.