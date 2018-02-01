В AIBA заявили о «значительном шаге» на пути к восстановлению финансовой стабильности организации

Новому руководству Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) во главе с временным президентом Гафуром Рахимовым удалось достичь внесудебного урегулирования, которое положит конец юридической борьбе за критический кредит в размере $10 млн, гарантированный организацией.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации бокса России.

По словам Рахимова, если бы данный вопрос оставался открытым, AIBA могло грозить банкротство.

«Урегулирование представляет собой значительный шаг на пути восстановления финансовой стабильности и правильного управления в AIBA», — добавил он.

Ранее сообщалось, что выборы нового президента AIBA должны состояться в ноябре 2018 года в Москве.