Малкин в шестой раз за карьеру в НХЛ достиг отметки в 30 заброшенных шайб за сезон
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 5:4.
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился голом и результативной передачей.
Заброшенная шайба стала тридцатой для Малкина в нынешнем сезоне. Таким образом, россиянин шестой раз за карьеру в НХЛ добрался до отметки в 30 голов.
На данный момент он идёт на втором месте в списке снайперов лиги.
Ранее Малкин был признан первой звездой недели в НХЛ.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard