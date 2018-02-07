Малкин в шестой раз за карьеру в НХЛ достиг отметки в 30 заброшенных шайб за сезон

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«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Малкин в шестой раз за карьеру в НХЛ достиг отметки в 30 заброшенных шайб за сезон
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 5:4.

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился голом и результативной передачей.

Заброшенная шайба стала тридцатой для Малкина в нынешнем сезоне. Таким образом, россиянин шестой раз за карьеру в НХЛ добрался до отметки в 30 голов. 

На данный момент он идёт на втором месте в списке снайперов лиги.

Ранее Малкин был признан первой звездой недели в НХЛ.

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