Малкин признан первой звездой недели в НХЛ
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Отмечается, что он стал автором шести голов и одной результативной передачи в трёх матчах.
Второй звездой игровой недели признан голкипер «Флорида Пантерз» Харри Сятери, отразивший 94,6% бросков по своим воротам в трёх победных матчах своей команды.
Тройку лучших игроков прошедшей недели замкнул форвард «Вегас Голден Найтс» Райлли Смит, записавший в свой актив четыре шайбы и одну голевую передачу в трёх матчах.
Ранее сообщалось, что КХЛ представила логотип юбилейного сезона плей-офф.