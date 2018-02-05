Малкин признан первой звездой недели в НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина первой звездой прошедшей игровой недели.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что он стал автором шести голов и одной результативной передачи в трёх матчах.

Второй звездой игровой недели признан голкипер «Флорида Пантерз» Харри Сятери, отразивший 94,6% бросков по своим воротам в трёх победных матчах своей команды.

Тройку лучших игроков прошедшей недели замкнул форвард «Вегас Голден Найтс» Райлли Смит, записавший в свой актив четыре шайбы и одну голевую передачу в трёх матчах.

Ранее сообщалось, что КХЛ представила логотип юбилейного сезона плей-офф.

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