КХЛ представила логотип юбилейного сезона плей-офф

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила логотип юбилейного, десятого сезона плей-офф.

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Кубок Гагарина — главный трофей КХЛ — стал центральным элементом логотипа плей-офф. Он символизирует цель, к которой будут стремиться 16 лучших клубов лиги. Также на логотипе цифра 10, означающая число проведённых сезонов.

Плей-офф 2017/18 стартует 3 марта.

Ранее СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ.