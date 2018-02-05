КХЛ представила логотип юбилейного сезона плей-офф

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила логотип юбилейного, десятого сезона плей-офф.

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Кубок Гагарина — главный трофей КХЛ — стал центральным элементом логотипа плей-офф. Он символизирует цель, к которой будут стремиться 16 лучших клубов лиги. Также на логотипе цифра 10, означающая число проведённых сезонов.

Плей-офф 2017/18 стартует 3 марта.

Ранее СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ.

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