КХЛ представила логотип юбилейного сезона плей-офф
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила логотип юбилейного, десятого сезона плей-офф.
Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Кубок Гагарина — главный трофей КХЛ — стал центральным элементом логотипа плей-офф. Он символизирует цель, к которой будут стремиться 16 лучших клубов лиги. Также на логотипе цифра 10, означающая число проведённых сезонов.
Плей-офф 2017/18 стартует 3 марта.
Ранее СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ.
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