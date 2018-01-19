СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ
Санкт-петербургский СКА досрочно стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18 и обладателем Кубка континента.
Это случилось благодаря поражению ЦСКА в матче с «Салаватом Юлаевым», после которого СКА стал недосягаем для соперников.
За четыре игры до завершения регулярного чемпионата в активе петербургского клуба 132 очка в 52 матчах против 118 баллов ЦСКА в 52 встречах.
Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Салавату Юлаеву» и потерял шансы на победу в регулярном чемпионате КХЛ.
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