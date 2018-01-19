ЦСКА проиграл «Салавату Юлаеву» и потерял шансы на победу в регулярном чемпионате КХЛ

Московский ЦСКА на выезде уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Победу уфимской команде принесли шайбы Энвера Лисина и Ильи Зубова.

Армейцы ответили голом Михаила Науменкова.

ЦСКА отстал от лидирующего СКА на 14 очков, что не позволит команде стать победителем регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее сообщалось, что травмированных хоккеистов «Адмирала» обязали работать в режиме офисных сотрудников.