Турнир для не допущенных к ОИ-2018 конькобежцев пройдёт 16—18 февраля в Коломне

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В Коломне с 16 по 18 февраля пройдёт специальный турнир по конькобежному спорту для атлетов, которые не были допущены к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщил РИА Новости глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. По его словам, в турнире могут принять участие не приглашённые на Игры-2018 Денис Юсков и Павел Кулижников.

Ранее генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэттью Риб сообщил, что апелляции спортсменов с допинговым прошлым, в том числе Юскова и Кулижникова, не будут рассмотрены в кратчайшие сроки.

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