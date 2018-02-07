Генсек CAS Риб понимает разочарование МОК решением об оправдании российских спортсменов
Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэттью Риб понимает разочарование Международного олимпийского комитета (МОК) решением об оправдании 28 российских спортсменов.
- Мэттью Риб
- globallookpress.com
- © Xu Jinquan/ZUMAPRESS.com
«Не думаю, что между CAS и МОК есть какое-то противостояние. Мы делаем свою работу. Реакция МОК на наше решение была достаточно серьёзной, и я понимаю их разочарование», — сказал Риб журналистам.
Подробнее о заседании CAS — в текстовой трансляции RT.
Ранее сообщалось, что апелляции шести россиян с допинговым прошлым не будут рассмотрены в срочном порядке.
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