«Летающая лыжница» Аввакумова: спортсмены из других стран не проявляют негатива в наш адрес

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Лидер женской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова рассказала, что иностранные спортсмены не проявляют негативного отношения к соперникам из России в преддверии зимних Олимпийских игр 2018 года.

«Не исключаю негативного отношения к спортсменам из России на Олимпийских играх. Однако решение Международного олимпийского комитета было принято не вчера, все об этом знают. Мы уже общались со спортсменками из других стран, негатива в наш адрес с их стороны не проявлялось», — приводит слова Аввакумовой ТАСС.

Ранее сообщалось, что комиссия спортсменов WADA «глубоко разочарована» решением CAS по апелляциям россиян на пожизненное отстранение от ОИ.

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