Отец биатлонистки Юрловой-Перхт: если бы МОК выполнял свои собственные законы, ребята уже готовились бы к стартам на ОИ

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Виктор Юрлов, отец и личный тренер биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт, высказал мнение о ситуации вокруг недопуска российских спортсменов до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.

«МОК был обязан исполнить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в течение суток. Если бы Международный олимпийский комитет (МОК) выполнял свои собственные законы, наши ребята уже спокойно готовились к стартам в Пхёнчхане», — приводит слова Юрлова «Советский спорт».

Он отметил, что трудно сказать, какое решение примет CAS по иску 32 спортсменов к МОК.

«Претензии к МОК в иске действительно серьёзные. Посмотрим, какие они приведут аргументы в ответ», — добавил отец спортсменки.

6 февраля стало известно, что 32 российских спортсмена подали апелляции на недопуск к ОИ-2018.

Ранее Юрлова-Перхт заявила, что другой Олимпиады у неё не будет.

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